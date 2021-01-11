Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köye karantina kararı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde koronavirüs vakalarının artması üzerine bir köyde karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar 10 gün boyunca yasaklandı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Onur Alp Bıçakcı başkanlığında toplandı.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısında artış görülen Cevizli köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Karantina bu geceden itibaren yürürlüğe girecek.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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