Çorum'un İskilip ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı birçok yerleşim bölgesinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Çorum Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları sağanağa karşı uyardı.

[Fotoğraf: İHA]

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Yozgat

Yozgat’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile akşamüstü etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı 1 dereceye düştü.

[Fotoğraf: İHA]

Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde görülen sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede TOKİ alt geçit, Tuğsan Caddesi, Hanife Demirkol Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Gemerek ilçe merkezinden geçen Büyük Dere'de de yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]