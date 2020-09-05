Çorum'un Kargı ve Sinop'un Saraydüzü ilçesi arasındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

1 köy taliye edildi

Yangına 1 uçak, 5 helikopter, 47 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Sinop’un Saraydüzü ilçesinin 30 haneli köyü de tahliye edildi. Jandarmanın uyarısı üzerine evlerinden çıkan köylüler, köye yaklaşık 1 kilometre mesafe sabahladı.

Hava şartlarının uçuşa uygun olmaması nedeniyle bu sabah uçak ve helikopterler havalanamadı. Karadan müdahaleye ise devam ediliyor.





Yangına müdahale sırasında 3 işçi yaralandı, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 1 arazöz de yanarak kullanılmaz hale geldi.

