Çorum ve Sinop arasındaki orman yangını sürüyor
Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Hava şartları müdahaleyi zorlaştırıyor.
Çorum'un Kargı ve Sinop'un Saraydüzü ilçesi arasındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
1 köy taliye edildi
Yangına 1 uçak, 5 helikopter, 47 arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Sinop’un Saraydüzü ilçesinin 30 haneli köyü de tahliye edildi. Jandarmanın uyarısı üzerine evlerinden çıkan köylüler, köye yaklaşık 1 kilometre mesafe sabahladı.
Hava şartlarının uçuşa uygun olmaması nedeniyle bu sabah uçak ve helikopterler havalanamadı. Karadan müdahaleye ise devam ediliyor.
Yangına müdahale sırasında 3 işçi yaralandı, hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 1 arazöz de yanarak kullanılmaz hale geldi.
- 13:53
- 13:43
- 13:48
- 13:26
- 13:07