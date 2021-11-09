Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 22:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çöken binada tadilat: İş yeri sahibi gözaltına alındı
Malatya'da çöken binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde yer alan ve zemininde işletmelerin bulunduğu 2 katlı bina çöktü.
Binada tadilat yaptığı iddia edilen iş yeri sahibi, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 13 kişi yaralı kurtarıldı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin nedeninin tadilat nedeniyle olduğunun ifade edildiğini söylemişti. Tadilat çalışmasından dolayı bir deformasyon olup olmadığı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.
Etiketler: Son Dakika Malatya
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