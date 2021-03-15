Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İpsala ilçesinde vaka sayısı varyant virüsün de etkisiyle artış gösterdi.

Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ev ziyaretleri geçici olarak yasaklandı.

"Ziyaret taleplerini kabul etmeyelim"

Vaka yayılım hızının önüne topyekun mücadeleyle geçilebileceği anlatılan açıklamada, şu uyarılar yapıldı:

"Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Kendimizin, ailemizin, sevdiklerimizin ve toplumun sağlığı için daha duyarlı olalım. Tüm kurallara uyarak en kısa sürede normalleşelim. Çaba ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Birlikte başaracağız."