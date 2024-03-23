Çok Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 23.03.2024 17:58

Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1kişi hayatını kaybetti, 1kişi yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya büyükler de dahil olunca silahlı kavga çıktı.

Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1kişi hayatını kaybetti, 1kişi yaralı

Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinden sonra Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce olaya çocukların aileleri de dahil oldu. İki taraf arasındaki kavgada silahların da kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 70 yaşındaki Nejdet Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı Saim A.'nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı:'Su Verimliliği Seferberliği' hayati bir konudur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
18:52
Bakan Işıkhan: Bütün şehirlerimizi dünya standartlarının üzerine çıkaracağız
19:01
"Çizgi Ötesi" sergisi Nevmekan Sahil Galeri'de açıldı
18:45
İngiltere'de halk 48 noktada Filistin'e destek için yürüdü
18:17
Bakan Özhaseki: Bin tane şantiyede 110 bin kişilik orduyla çalışıyoruz
18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Baharın müjdecisi leylekler Edirne’deki yuvalarına geldi
Baharın müjdecisi leylekler Edirne’deki yuvalarına geldi
FOTO FOKUS
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
Isparta’da tren ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ