Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi Yaylası’nda Afganistanlı çobanın otlattığı sürüye akşam saatlerinde kurt saldırdı.

Çoban kurda av tüfeğiyle ateş etti. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, karşı taraftaki kendisi gibi çoban olan arkadaşı Sinan Gökpınar'ın diz kapağına isabet etti.

Yayladakiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ambulansla ulaşılamayınca, Vali Mehmet Ali Özkan’a haber verildi.

Askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Vali Özkan’ın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopter, içinde sağlık ve AFAD ekipleriyle yaylaya iniş yaptı. Yaralı Gökpınar, ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sinan Gökpınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Afganistan uyruklu çoban işlemlerin ardından serbest bırakıldı.