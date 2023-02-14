Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 03:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu
[Fotograf: İHA]
Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Çinli Jun Cang, Müslüman olarak Yusuf adını aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’ya gelen Çin Halk Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Çinli arama kurtarma ekibinde görevli Jun Cang, enkaz altında Kur'an-ı Kerim’i görünce çıkartarak, ekibinden Sinan Kaçmaz’a teslim etti.
Kaçmaz, enkaz altından çıkan Kur'an-ı Kerim'i Cang’a hediye etmeye karar verdi.
Kur'an-ı Kerim'i alan Jun Cang, kelimeyi şahadet getirerek Müslüman oldu. Bunun üzerine Kaçmaz, Çinli arama kurtarma personeline Yusuf ismini verdi.
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