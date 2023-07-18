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Türkiye
AA 18.07.2023 12:57

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'deki Cilo buzulları bölgesinde iki gün önce buz kütlesi altında kalan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Çalışmalar, 42 kişiden oluşan uzman ekiplerle sürdürülüyor.

Cilo buzullarında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktada meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Çalışmalara İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekipleri de katıldı.

Çalışmalara 42 kişiden oluşan uzman ekip katılıyor

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün yürütülen çalışmalarda mağara tırmanışçılarının desteğiyle Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Çalışmaların 42 kişiden oluşan uzman ekiplerle sürdürüldüğünü bildiren Akbıyık, "İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan ekipler sabah itibarıyla çalışmalara katıldı. Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ekipleri de var. Kadın vatandaşımıza ulaştık. İnşallah diğer kişiye de en kısa sürede ulaşacağız" dedi.

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