İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, İzmir ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, metropol kentlerde eylem yapmak üzere patlayıcı madde aktarımı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

6 kişi gözaltına alındı

Operasyonda yakalanan Suriyeli uyruklu şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 1 kek ve 5 çikolata paketi içerisine yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı, tıraş makinesi içerinde 9 w pil ile anahtar sistemi, şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 2 elektrikli kapsül ile 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.