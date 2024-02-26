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Türkiye
AA 26.02.2024 21:28

Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı

Van-Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı
[Fotograf: AA]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştüğünü söyledi.

Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı

Bu sırada yoldan geçen minibüsün kar kütlesinin sürüklemesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Durumları iyi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum."

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Van Hakkari
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