Türkiye

Çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlıyor

24 Ocak 2019 Perşembe 10:52 - Son Güncelleme 24 Ocak 2019 Perşembe 10:57

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin yarın başlayacağını ve 260 bin üreticiye iki grupta 255 milyon lira ödeneceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler: Bekir Pakdemirli hayvana şiddet çiğ süt destekleme ödemeleri

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