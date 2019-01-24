Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin yarın başlayacağını ve 260 bin üreticiye iki grupta 255 milyon lira ödeneceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...