İstanbul'da tramvay seferleri yeniden başladı
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı ile T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.
Metro İstanbul, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 00.30’da durdurulan T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.
Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" denildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 25, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/fC1af9p1rY
Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri de yeniden başlatıldı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır" sözlerine yer verildi.
#MetroDuyuru #T5— Metro İstanbul (@metroistanbul) January 25, 2022
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/tAmTrJluOp