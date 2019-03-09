Cumhuriyet Halk Partili, İyi Partili ve Saadet Partililer, Balıkesir’in Edremit ilçesinne bağlı Akçay mahallesinde bir seçim irtibat bürosu açılışı için toplandı. Vaatler, konuşmalar devam ederken birden minarelerden Cuma selası yükseldi.

CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin “manevi değerlere saygı” gereği konuşmasını bitirdi. Ama mikrofonun kapalı olduğunun zannedildiği anlarda sela okuyan imam hakkında ağıza alınmayacak ifadeler kullanıldı.

Konuşmalar bunlarla sınırlı değildi. Sadece manevi değil, milli değerlere ilişkin de skandal ifadeler kullanıldı.

Selanın bitmesi beklenirken CHP-İyi Parti-Saadet Partisi ortaklığının Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Hasan Arslan’ın yanına bir iş adamı geldi.

İş adamına kime oy vereceği soruldu, iş adamı ise “Kürdistan” yanıtını verdi. CHP-İyi Parti-Saadet adayı da “bize oy verecek demek ki” yanıtını verdi.

O anlar kameralar önünde yaşandı ve mikrofonlar da açıktı. Mikrofonların açık olduğu anlaşıldığında ise CHP’liler işaret diliyle konuşmaya başladı.

Sosyal medyanın gündemine damgasını vuran bu görüntüler CHP, İyi Parti ve Saadet’in HDP ile örtülü ittifakına delil olarak gösterildi.

Kaynak: TRT Haber