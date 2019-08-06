CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çeviköz, "CHP olarak Suriye konusunun üzerinde durulması gerektiğine inanıyoruz. Bu maksatla önümüzdeki haftalarda uluslararası Suriye çalıştayı yapmaya karar verdik. Hazırlıklara hız veriyoruz. Sığınmacılar sorununu, 8 yılın bilançosunu, bir durum tespiti yapmayı, yaşadıkları sorunları irdelemeyi, belli çözüm önerileri getirmeye çalışacağız. Bu çalıştayı önemsiyoruz.

"Çalıştaya bazı uluslararası kuruluşlardan ve komşu ülkelerden konuşmacılar davet etmek istediklerini söyleyen Çeviköz, "Bununla ilgili çalışmalara başladık. Bu konuyla ilgili gerek uluslararası kuruluşlardan gerek civarımızdaki ülkelerden konuşmacılar bulunması için gayret gösteriyoruz. Aksi takdirde çalıştayın adı uluslararası bir çalıştay olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber