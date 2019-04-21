CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti.

Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Yaşanan olayın detaylarını @trthaber muhabiri Semih Kılıç aktardı.https://t.co/hXaXf25TOZ pic.twitter.com/xDuz6wn3wZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Nisan 2019

Yakın korumlarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de ellerindeki megafonlarla gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı vatandaşlar taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Kemal Kılıçdaroğlu'nun evdeki bekleyişi sürüyor.

Ankara Valiliği: Sorumlular hakkında yasal işlemlere başlandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı olaya ilişkin Ankara Valiliği, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

"Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili bir problem yok"

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm güvenlik tedbirleri alındı. Takviye kuvvetler yönlendirildi, bir güvenlik sorunu şu anda yok. Sağlığıyla ilgili herhangi bir problem yok." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA