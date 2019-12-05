Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin dün geceden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdüren polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Zanlı polisi bıçakla yaraladı

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Suçunu itiraf etti

Özdemir cinayetiyle ilgili kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerine mukavemette bulunarak, 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladı. Gözaltına alınan zanlı sorgulamada da suçunu itiraf etti.

İfadesinin detayları ortaya çıktı: Bıçak darbesiyle öldürebileceğim kişiler aradım

TRT Haber muhabiri Ahmet Can, katil zanlısının ifadelerini canlı yayında anlattı:

"Hapisten çıktığı zaman birilerini öldürmek olduğunu söylüyor katil zanlısı. Gözüne birilerini kestirmiş, bir bıçak darbesiyle öldürebileceğim kişiler aradım diyor katil zanlısı. Önce bir alışveriş merkezine giriyor, buradan kapşonlu bir mont alıyor kamufle olmak açısından. Silah almayı da kafasına koyuyor ancak bıçağa gücü yetiyor.

Ordu Altınordu'da üniversitede eğitim gören 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısının ifadesine ulaşıldı. TRT muhabiri Ahmet Can kan donduran o ifadeleri aktarırken zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/sN6eTMnqq0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2019

Zıpkın almayı da düşündüm ama bir bıçağın karşısında kim durabilir, o daha iyi saklanabilir ifadelerini veriyor. Daha sonra Ceren'i gözüme kestirdim diyor, takip ettim ancak karşıma yaşlı bir adam çıktı, yaşlı adam çıkınca da büfeye attım kendimi diyor. Daha sonra takip etmeye devam ettim, evine yaklaşınca da fırsat bulduğumda da diyor öldürdüğünü söylüyor. Bu ifadeler gerçekten kan donduran ifadeler. Söylerken tüylerimiz diken diken oluyor. sabah inşaatta sabahladığını söylüyor. Sabah da bakkaldan meyve aldığını, yeni avlar aradığını fırsatını da bulamadığını söylüyor. Otogar civarında da suç aletiyle kıskıvrak yakalanıyor."

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özdemir, dün Ordu'da toprağa verildi.