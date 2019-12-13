Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç hakkında, iki ayrı dava açıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk olarak “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

Arduç için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcılık bu cezada indirim uygulanmamasını talep etti

Özgür Arduç hakkında ikinci dava ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından açıldı. Bu suçlamadan ise iki kez müebbet hapis cezası alması istendi.

Yargılama, davaların kabulünden sonra Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Kaynak: TRT Haber