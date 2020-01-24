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Ceren Damar davasında karar bugün açıklanacakHaber Giriş:
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapsi talep edildi. Kararın açıklanması beklenen davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in üniversitedeki odasında 2 Ocak'ta öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor.
Mahkemenin bugün, Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı için kararını açıklaması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: ceren damar şenel davasıSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 10:27