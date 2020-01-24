Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız tabanca bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in üniversitedeki odasında 2 Ocak'ta öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor.

Mahkemenin bugün, Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı için kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber