İstanbul'dan Tokat'a cenaze için giden vatandaşları taşıyan otobüsün motor kısmı yanmaya başladı.

Otobüsün arkasından gelen bir taksici, dumanları fark ederek otobüsün önüne geçip, aracı durdurdu.

Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inmeye çalıştı ancak otobüsün kapıları kilitlendi.

Otobüsteki bir yolcunun kapıların camlarını kırmasıyla 32 kişi araçtan inmeyi başardı.

Otobüsün bagajında tabut içerisindeki cenaze de yolcular tarafından araçtan çıkarıldı.