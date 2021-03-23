Önce tehdit etti sonra öldürdü. Erkan S., Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katındaki kızı Özlem Yılmaz'a ait daireye ip sarkıtarak girdi. Daha önce cama "evine dön, yuvana dön, yoksa af yok" yazan şüpheli, boşanma aşamasındaki eşi Meral S. ile tartışmaya başladı.

Erkan S., yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Kadının olay sırasında evde olan kızının çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meral S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı ise kısa sürede yakalandı.

Zanlının ilk ifadesinde, eşiyle boşanma meselesi yüzünden tartıştıklarını, çatıdan sarkıttığı iple 6. kata indiğini, oradan da yine iple 5. kata inerek balkondan eve girdiğini ve salonda uyuyan eşini uyandırdıktan sonra olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Camlara yazı yazmış

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede zanlının, olay öncesi çatıdan sarkıttığı iple indiği boş durumdaki 6. kattaki dairenin tozlu camlarına eliyle "evine dön, yuvana dön, yoksa af yok" şeklinde yazılar yazdığı tespit edildi.