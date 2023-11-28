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Türkiye
TRT Haber 28.11.2023 08:55

Çatalca’da gümrükten 'rüşvet' şebekesi çıktı: İddianame tamamlandı, ifadeler dikkat çekti

Çatalca’daki Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ne yönelik rüşvet operasyonunda 48 kişi gözaltına alınmıştı. O soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, görevden alınan gümrük müdürü, örgütün lideri olarak yer aldı. Dosyadaki gizli tanık ve itirafçı ifadeleri ise dikkati çekti. Detaylar, haberimizde...

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Muratbey Gümrük Müdürlüğü’ne yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 48 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

‘İrtikap, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak’ suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilerin 30 yıla kadar hapisleri isteniyor.

İddianamede, eski müdür örgüt lideri olarak yer alıyor

Görevden alınan gümrük müdürü örgüt lideri, gümrük müdürünün yardımcıları ise örgütün yöneticisi olmakla itham ediliyor. İddianameye göre zanlılar, gümrüğe gelen malların muayene işlemlerine belirli tutarlar karşılığında olur veriyorlar.

Örneğin malları fiziki muayene olmadan gümrükten geçirmek için istenilen tarife 40 bin dolar. Kimya incelemesi yapılması gereken mallarda ise gerekli kontroller yapılmadan ürünleri geçirebilmek 60 bin dolara mal oluyor.

Usulsüz belgelerin onay tarifesi ise nispeten daha düşük. Malın cinsinin, miktarının, ağırlığının usulsüz yazıldığı evrak, 20 ila 30 bin dolar arasında değişen rakamlara onaylanıyor.

"Rüşvet müdürün bagajına konulur"

Şüphelilerin teknik takibe takılan rüşvet konuşmaları dikkat çekti.

İtirafçı ifadesi: "Gümrüğün tescil kısmındaki paraları bir süre ben topladım. Muayene kısmında ise müdürün iş takipçisi tarafından memurlardan paralar toplanır. Ardından müdürün aracına konulur ya da evinde teslim edilir. Evraklardaki bilgilerle oynanarak malların düşük vergi ödenmesi sağlanır."

Rüşvet çarkının sürdürülmesi adına hayali görev tanımlamaları uyduruldu

Bir başka ifade de ise rüşvet çarkının sürdürülebilmesi adına, aslında sistemde var olmayan hayali görev tanımlamaları uydurulduğuna dikkat çekiliyor.

Gizli tanık ise, "Müdür yardımcısı rüşvette kendisine yardım edecek memurları seçerek onlara aktif görevler verdi. Literatürde olmasa da uygulamada kurul şefleri oluşturdu. Bu şefler kendilerine rüşvet organizasyonunda rahatlıkla hareket etme imkanı sağladı. Şefler aktif olarak faaliyette bulunmaz, yalnızca rüşvet çarkı için hareket eder. Gümrük işlemlerine 'olur, olmaz' diye son aşamada onlar karar verir" diye konuştu.

Şüpheliler, Silivri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yargılanmaya başlanacaklar. 

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Ahmet Bağış

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