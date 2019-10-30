Türkiye

Çapa Tıp Fakültesi'nin ambulansı çalındı

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:14 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:25

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde park halindeki bir ambulans kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

[Fotoğraf: DHA]