Türkiye
Çapa Tıp Fakültesi'nin ambulansı çalındı30 Ekim 2019 Çarşamba 09:14 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:25
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde park halindeki bir ambulans kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.
[Fotoğraf: DHA]
Ambulans şoförü Mustafa Gül, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ambulans park yerine aracı park etti.
Gül, daha sonra malzeme almak için diğer ambulansa geçti. Duyduğu ses üzerine araçtan inen Gül, kullandığı ambulansın hızla park yerinden uzaklaştığını gördü.
[Fotoğraf: DHA]
Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.
Kaynak: AA