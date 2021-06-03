İzmit'te otomobiliyle evine giden Mücahit Ayaz, çanta hırsızı 2 köpeği suçüstü yakaladı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ayaz, arabasını durdurdu. Ağzında çanta olan köpeğe bağırıp bırakmasını sağladı.

Kimliklerden çantanın 56 yaşındaki Halil Alparslan'a ait olduğu belirlendi. Alışverişten dönen Alparslan, dinlenmek için torbalarını ve çantasını yere bırakmıştı. O arada köpekler çantayı alıp kaçtı. İlk iş kredi kartlarını işleme kapatmaya çalışan adam, "çantanız bulundu" telefonuyla rahatladı.

Hırsız köpeklerin videosu, sosyal medyada çok izlenenler arasında yer aldı.