Haber Giriş: Kaynak: AA
Çankırı'da bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID) ile mücadele kapsamında, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Dumanlı köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı aktarıldı.
İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs karantina covid-19 çankırıSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 09:08
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