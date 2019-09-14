Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

4,7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem 09.00'da, 7.33 kilometre derinlikte, ikinci deprem ise 09.03'te, 9.94 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Ankara ve Yozgat'ta da hissedildi.

"Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor"

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen depremlerle ilgili, AFAD verilerine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00'da 4,7, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi.

İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, "Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da, geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: TRT Haber, AA