Türkiye
Çankırı'da 4 dakika arayla 2 deprem daha14 Eylül 2019 Cumartesi 21:25 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:35
Çankırı Çerkes'te 4 dakika arayla 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.
Çankırı sallanmaya devam ediyor. Bugün meydana gelen depremlerin ardından, saat 21.08 ve 21.12'de iki deprem daha oldu.
4,1 ve 3,7 büyüklüğündeki depremler yerin yaklaşık 11 kilometre altında gerçekleşti.
Saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedilmişti.
Depremler Ankara ve çevre illerde de hissedilmişti.
Kaynak: TRT Haber