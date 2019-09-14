Çankırı sallanmaya devam ediyor. Bugün meydana gelen depremlerin ardından, saat 21.08 ve 21.12'de iki deprem daha oldu.

4,1 ve 3,7 büyüklüğündeki depremler yerin yaklaşık 11 kilometre altında gerçekleşti.

Saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedilmişti.

Depremler Ankara ve çevre illerde de hissedilmişti.

Kaynak: TRT Haber