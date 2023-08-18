Çankırı'da 2 bin 683 kişi hastane randevusuna gitmedi

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene randevu hizmeti sunan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) vatandaşların web, mobil uygulama veya ALO 182 Çağrı Merkezi'ni kullanarak istediği hekime randevu oluşturmasını sağlıyor.

Çankırı'da 2023 yılının ilk 7 ayında MHRS'den başvuru yapan 67 bin 792 kişinin randevusunu iptal ettiği, 2 bin 683 kişinin de randevu aldığı sağlık kuruluşuna gitmediği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, muayeneye gelmeyen hastalar ihtiyacı olan hastaların mağduriyetine sebep olduğunu söyledi.

"Diğer hastalarımızın mağduriyetlerine sebep olabilmektedir"

Muayene iptali olmadığında hastaların mağduriyetine sebep olabileceğini belirten Sarıkaya, şunları söyledi:

"Bu durumda görülüyor ki randevusunu iptal ettirmeyip muayeneye gelmeyen hastalarımız muayeneye ihtiyacı olan diğer hastalarımızın mağduriyetlerine sebep olabilmektedir. Hastalarımızdan ricamız MHRS randevularına gelmeleri gelemeyecekleri durumlarda da diğer hastalarımızın mağduriyet yaşamadan muayene olabilmelerini sağlamak için randevularını iptal ettirmeleridir"

Sarıkaya, vatandaşların bu konuda gereken hassasiyeti göstereceklerini sözlerine ekledi.