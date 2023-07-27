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Türkiye
AA 27.07.2023 07:39

Çanakkale'deki orman yangını havadan görüntülendi

Çanakkale'de 9 saattir devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Bölgedeki son durum dron ile görüntülendi.

Çanakkale'deki orman yangını havadan görüntülendi
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Dün gece 22.30'da başlayan yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı. 

Öte yandan, yaklaşık 9 saattir süren yangında son durum havadan dron ile görüntülendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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