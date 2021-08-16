Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de söndürülen orman yangını tekrar başladı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde söndürülen orman yangını yeniden başladı.
Yazlık evlerin bulunduğu Tavaklı köyündeki ormanlık alanda dün başlayıp söndürülen yangın yeniden çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
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