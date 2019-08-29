Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman sebebiyle hastanenin tahliye edilmesi beklenirken, alevlere havadan 2 helikopter karadan da çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.

Vali Orhan Tavlı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Ulusoy, zarar gören alanın büyüklüğünün soğutma çalışmalarının ardından belirleneceğini ifade etti.

Öte yandan, olay yeri yakınında bulunan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesindeki özel güvenlik görevlileri ve hasta yakınları da yangınla mücadele çalışmalarına destek oluyor.

Kaynak: İHA, AA