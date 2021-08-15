Haber Giriş: 15 Ağustos 2021 Pazar 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 8 arazöz, 2 helikopter ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Alevler yaklaşık bir hektarlık alanda etkili oldu.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
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