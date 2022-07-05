Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman yangını: Bölgede şiddetli rüzgar etkili
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar ekiplerin çalışmalarını güçleştiriyor.
Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 14:33
- 14:08
- 14:10
- 14:08
- 13:57
Sıradaki Haber
İETT otobüsüne çarpan kamyonet devrildi: O anlar kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz