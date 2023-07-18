Çanakkale'de orman yangını 37 saattir kontrol altına alınamadı

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgeye yaptığı ziyarette yangın alanlarını incelemiş, yetkililerden son durum ve çalışmalar hakkında bilgi almıştı.