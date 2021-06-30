Haber Giriş: 30 Haziran 2021 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de kaybolan çocuk bulundu
Çanakkale'de ailesiyle birlikte misafirliğe gittikleri evin önünden kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, polis ve AFAD ekiplerince arabanın içinde uyurken bulundu.
Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte misafirliğe gittikleri Esenler Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Miran Adıgüzel kayboldu.
Durumu fark eden aile, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, AFAD ve AKUT'un desteği ile arama çalışması başlattı.
Dron desteği ile yapılan aramada her taraf didik didik arandı.
Çevredeki araçları da kontrol eden ekipler, çocuğu bir aracın içinde uyurken buldu.
Çanakkale'de ailesi ile misafirliğe gittiği site bahçesinde oynarken kaybolan 3 yaşındaki otizmli Miran Adıgüzel’i arama çalışmaları sürüyor. 6 saattir kayıp olan çocuk için AFAD ve itfaiye ekiplerinin de devrede olduğu arama çalışmalarına dair ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/KtJEs1pxNX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 30, 2021
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