Akşam saatlerinde ailesiyle birlikte misafirliğe gittikleri Esenler Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde oynayan 3 yaşındaki Miran Adıgüzel kayboldu.

Durumu fark eden aile, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, AFAD ve AKUT'un desteği ile arama çalışması başlattı.

Dron desteği ile yapılan aramada her taraf didik didik arandı.

Çevredeki araçları da kontrol eden ekipler, çocuğu bir aracın içinde uyurken buldu.