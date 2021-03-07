Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 08:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale’de iki köy karantinaya alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı iki köyde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Derenti ve Karakoca köylerinde COVID-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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