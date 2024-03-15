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Türkiye
AA 15.03.2024 10:43

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü açıkladı.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

Çanakkale Valisi İlhami lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

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Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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