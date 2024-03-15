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Türkiye
AA 15.03.2024 10:43

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 20 ölü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 20 ölü

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Aktaş Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini verdi.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 20 ölü

Aktaş, botta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili sağlıklı bilgi olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Sağ kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var" dedi.

Yapılan çalışmalarda 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu arada bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

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