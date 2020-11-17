Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ek önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çanakkale'de de deniz ulaşımıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Kentte, boğaz ve adalar hattında yolculuk yapacak vatandaşlardan gemilere binişlerde HES kodu istenecek.