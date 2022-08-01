Haber Giriş: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.
Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.
Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
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