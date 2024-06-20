Çanakkale'de bir orman yangını daha: 2 köy tahliye edildi

Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler sevk edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. TRT Haber ekibi bölgeden son durumu aktarıyor.

https://t.co/8DltXSBquk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2024

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kiremitoba ve Aladağ köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, çevre yerleşim birimlerindeki vatandaşların yangına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

[Ezine’de orman yangını]

“Maalesef rüzgarın hızıyla yayıldı. Ekipler havadan ve karadan müdahalesini yapıyor. Önümüzdeki 1-2 gün bölgemizde kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık bekleniyor. Vatandaşlarımızın hassas davranmalarını istirham ediyoruz.”



İlhami Aktaş - Çanakkale Valisi pic.twitter.com/DePShJQMy0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2024

"Önümüzdeki iki gün bölgemiz için riskli"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş TRT Haber'e özel yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Maalesef rüzgarın hızıyla biraz yayıldı, şu an bir köyümüze bağlı bir mahallesini boşalttık. Havadan karadan müdahale ediliyor. Önümüzdeki iki gün bölgemiz için riskli.

Hem rüzgar açısından; kuvvetli rüzgar bekliyoruz, hem de ısı derecesi açısından ortalamanın 4-5 derece daha yüksek beklenti var. Vatandaşlarımızın , hassas davranmalarını özellikle istirham ediyoruz.

Yangınların değişik sebepleri var; ama çoğunluğu kendi hatalarımız.

"Risk altında olan herhangi bir benzin istasyonu yok"

Vatandaşlarımızdan bu rüzgarlı ve sıcak günlerde hassasiyet bekliyoruz. Bahçe temizliğimiz, pikniklerimiz, sigara izmaritleri bu tür konularda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz.

"Geyikli anayolumuzu kapattık, alternatif yollarımız var"

Tarihi yarım adayı yangın süresince kapatmıştık, bu sabah itibariyle yangın açısından risk kalktığı için normale döndü.