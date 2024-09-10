Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.09.2024 07:14

Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk kayboldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki çocuk çıktığı evine bir daha geri dönmedi. 12 yaşındaki çocuğu bulmak için ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk kayboldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde 12 yaşındaki Resul Guliyef, çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Çocuklarının eve geri dönmediğini gören kederli aile durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Geniş çaplı arama başlatıldı

Köy girişindeki kameralar incelendiğinde, 12 yaşındaki Resul’ün köyden çıkış yaptığı belirlendi.

Geniş çaplı yapılan arama çalışmalarında bölgedeki ormanlık alanlar taranırken, evler ve iş yerleri tek tek kontrol ediliyor. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

ETİKETLER
Çanakkale Çocuk
Sıradaki Haber
Bursa-İzmir Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:49
Gözler Trump-Harris münazarasında
07:52
Ölümden ve polisten kaçan manda ünlü oldu
07:27
Bakteriler, mevsim değişimini öngörerek hazırlık yapıyor
07:17
İsviçre Alpleri'nde heyecan verici keşif: 2 bin yıllık Roma askeri kampı bulundu
07:09
Yarasaların azalması, bebek ölümlerini artırıyor
06:54
9 aylık bebeğin üzerine kahve döken saldırgan için insan avı başlatıldı
Paris 2024'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi
Paris 2024'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi
FOTO FOKUS
120 kiloluk hastaya robotla böbrek nakli
120 kiloluk hastaya robotla böbrek nakli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ