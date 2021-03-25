Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Orman Bölge Müdürü trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, Demirci'nin annesi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kurtuluş Caddesi'nden Kestel çıkış kurtuluş ışıklarına seyir halinde bulunan Tahsin U. idaresindeki minibüs, Mandras Caddesi'nden Kestel TOKİ istikametine giden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Enver Demirci'nin kazada yaralanan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, kayınvalidesi Adife Ekmekçi ile minibüste bulunan Önder Ç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Demirci'nin annesi Şadiye Demirci ise kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Minibüs şoförü Tahsin U. hakkında kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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