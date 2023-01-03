Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 08:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda sis: Transit gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği normale dönecek.
Bölgede 3 gündür etkili olan sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, kısıtlı görüş nedeniyle boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği aktarıldı.
Yerel feribot seferleri ise sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da yoğun sis beklendiğini duyurmuştu.
Etiketler: Çanakkale
Son Haberler
- 09:54
- 09:49
- 09:54
- 09:50
- 09:36
Sıradaki Haber
Adana'da tefecilik operasyonunda 21 gözaltı kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz