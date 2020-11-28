Gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarıdı. Boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği normale dönecek.