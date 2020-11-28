Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımına sis engeli
Çanakkale Boğazı, yoğun sisin deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarıdı. Boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği normale dönecek.
Etiketler: Hava Durumu
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