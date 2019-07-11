Çanakkale'de geceden bu yana etkili olan sağanak boğazda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Bunun üzerine boğaza kuzey ve güneyden giriş yapacak gemiler telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA