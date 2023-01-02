Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotograf: İHA]
Çanakkale Boğazı yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği öğrenildi.
Yerel feribot seferleri ise sürüyor.
Etiketler: Çanakkale
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