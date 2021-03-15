Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreyle durduruldu.
Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.45 itibarıyla boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.
Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.
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