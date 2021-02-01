Kent genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, boğazda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Bunun üzerine Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü kapatıldı.

Boğaz içinde geçişlerini sürdüren diğer gemiler de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler de olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.