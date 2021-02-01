Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, olumsuz hava koşullarına bağlı görüş mesafesinin düşmesinden dolayı geçici olarak durduruldu.
Kent genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, boğazda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Bunun üzerine Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, çift yönlü kapatıldı.
Boğaz içinde geçişlerini sürdüren diğer gemiler de dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Öte yandan Gelibolu-Lapseki arasındaki seferler de olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.
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