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Türkiye
AA 04.11.2023 15:30

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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